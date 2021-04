Cambio gomme estive: dal 15 aprile un mese di tempo

Dal 15 aprile 2021 sarà possibile procedere al cambio gomme estive. Via le invernali e spazio a quelle adatte per la stagione più calda. Il cambio è d’obbligo per tutti gli automobilisti che utilizzano pneumatici stagionali. Per la sostituzione sono stati concessi 30 giorni: il cambio gomme invernali a estive va fatto entro il 15 maggio 2021.

Sanzioni

Chi non dovesse attenersi a questa regola, andrà incontro a una possibile sanzione, che va da un minimo di 422 euro a un massimo di 1695 euro. Alla sanzione pecuniaria se ne può aggiungere una amministrativa: il ritiro della carta di circolazione (libretto), che obbligherà l’automobilista a una prova di controllo da effettuare alla motorizzazione.

Eccezioni

Non tutti gli automobilisti sono obbligati al cambio gomme. Sono, infatti, esentati dalla sostituzione tutti coloro che montano pneumatici quattro stagioni (all season) Esentati anche color che montano gomme invernali con codice di velocità pari o superiore a quello indicato nel libretto.

Le gomme estive sono comunque vivamente consigliate per viaggiare, a causa delle temperature estive, che possono rivelarsi pericolose in assenza di pneumatici adeguati.