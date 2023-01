Per la Befana donate calze fatte a mano per i piccoli pazienti dell'Uoc di neonatologia e terapia intensiva neonatale [FOTO]

Anche nel reparto di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale è stata una Befana ricca di sorrisi e solidarietà. Ieri infatti, 6 gennaio, le volontarie dell'associazione "L’abbraccio dei prematuri" hanno consegnato alla direttrice del reparto Susanna Di Valerio, delle piccole calze fatte a mano per i piccoli pazienti ospitati all'interno della struttura, un abbraccio simbolico non solo per i pazienti ma anche per i genitori che vivono un momento delicato, ancor di più sotto le festività.

Le calze sono state consegnate alla presenza del personale sanitario. Nella giornata di ieri 6 gennaio ci sono state diverse iniziative nei vari reparti dell'ospedale per allietare l'Epifania soprattutto dei più piccoli costretti in un letto d'ospedale. Fra queste quella del gruppo Giovani imprenditori Confindustria Chieti-Pescara che ha donato tanti giochi e peluche ai bambini ospitati nel reparto di Pediatria diretto da Maurizio Aricò.