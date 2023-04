"Rivedremo finalmente la scultura di Toyo Ito", la soddisfazione della Tiboni (Premi Flaiano)

«Rivedremo finalmente la scultura di Toyo Ito».

Esprime così la sua soddisfazione Carla Tiboni, avvocato e presidente dei premi Flaiano, riferendosi all'opera dell'architetto giapponese, di fama mondiale, voluta nel 2008 dall'allora sindaco di Pescara, Luciano D'Alfonso, oggi deputato Pd, come riporta l'agenzia LaPresse.

L'opera, danneggiata pochi mesi dopo dalla sua installazione in piazza della Rinascita a Pescara, nel 2013 è stata trasportata alla Clax Italia di Pomezia, nello stabilimento in cui è stata realizzata, dov'è stata sottoposta a manutenzione. Lo spostamento e l'intervento richiesero un investimento di oltre 26mila euro.

«Quando l'opera "il Calice" fu esposta in piazza Salotto divenne un caso politico. Oggi al suo posto c'è altro di cui non si capisce bene il senso», aggiunge la Tiboni, «il Calice è stato un punto di internazionalità di Pescara. Grazie soltanto adun privato, la f.lli De Cecco spa che investirà in uno straordinario progetto anche turistico nell'area sud di Pescara, area che tutte le amministrazioni hanno abbandonato, verrà di nuovo esposto. Adesso Toyo Ito piace a tutti».