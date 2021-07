Aggiornato il calendario per le chiusure idriche dell'Aca dal 26 luglio al 2 agosto

L'azienda che gestisce il servizio idrico ha aggiornato il calendario delle riduzioni di portate e chiusure fino al prossimo 2 agosto, per quanto riguarda la città di Pescara e per Francavilla

L'Aca ha aggiornato il calendario delle chiusure e riduzioni idriche previsto dal 26 luglio fino al 2 agosto. In particolare, sono state effettuate delle modifiche per la città di Pescara e per Francavilla. Per il capoluogo, il calendario prevede delle chiusure dalle 22 alle 6 del mattino per le seguenti zone e strade:

Fontanelle: Colle Santo Spirito, Via San Donato, Via Fontanelle, Via Caduti per Servizio, Via Ventre

D'Oca il 31 luglio

San Silvestro: 29 luglio, 31 luglio, 2 agosto

Ricordiamo che da mesi l'azienda che gestisce il servizio idrico ha pianificato le chiusure programmate e riduzioni di portata a causa del protrarsi della siccità e del caldo che porta ad un aumento sensibile dei consumi d'acqua nei mesi estivi.

IL CALENDARIO COMPLETO DELLE CHIUSURE IN TUTTI I COMUNI