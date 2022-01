A Cepagatti il calendario 2022 è un omaggio alla figura dell'anziano

Sono disponibili i calendari 2022 che la cittadinanza può ritirare gratuitamente nel municipio di Cepagatti. Il tema scelto è "Le radici di Cepagatti" e si configura come un omaggio alla figura dell'anziano. Le fotografie sono state realizzate da Angelo Seccamonte, mentre il progetto grafico è a cura di Chiara Di Silvestro.

Il sindaco Gino Cantò e il vice sindaco Annalisa Palozzo, a nome di tutta l'amministrazione comunale, dichiarano: "Gli anziani sono un patrimonio di memoria e umanità da preservare. Questi anni di pandemia hanno colpito soprattutto loro e ci hanno privato di molti nonni, genitori e persone a cui volevamo bene. Abbiamo pensato di valorizzare la figura di questi custodi del tempo coinvolgendoli in foto e video interviste, rivolte a tutti i cittadini 90enni e ultra 90enni del territorio. A Cepagatti i novantenni e ultranovantenni sono circa 110 e, per la maggior parte, hanno partecipato con entusiasmo all'iniziativa. Ci hanno raccontato le loro storie, le tradizioni, i luoghi e la loro evoluzione nel tempo. Le fotografie sono inserite nel calendario 2022 che è possibile ritirare gratuitamente in comune, mentre i video diventeranno un documentario che verrà pubblicato tra qualche mese".

Poi Annalisa Palozzo aggiunge: "Ho curato questa iniziativa in qualità di vice sindaco delegato agli eventi e alle manifestazioni, e ne vado molto orgogliosa. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato per l'inestimabile contributo, i sorrisi, le testimonianze e le emozioni che continuano a donarci".