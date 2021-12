Arriva il calendario dell’avvento digitale, una novità "made in Città Sant’Angelo"

Arriva il calendario dell’avvento digitale. L'idea è della web agency "Web su Misura", che ha sede a Città Sant’Angelo. L'originale iniziativa scatta oggi, 1° dicembre, e andrà avanti fino al 24, giorno della vigilia di Natale. Ogni giorno, allo scoprire di una casella, ci sarà una sorpresa che consisterà nella possibilità di provare gratuitamente i servizi di “Web su Misura” e fare un viaggio alla scoperta dei segreti dei principali social network.

Spiega la titolare dell’agenzia, Sara Marchetti: “In passato siamo stati molto apprezzati per l’innovativa tecnica di pubblicazione su Instagram ("puzzle Instagram") di cui siamo stati i pionieri in Italia. Adesso vogliamo di nuovo far parlare di noi con questa nuova iniziativa aziendale, attraverso la quale daremo la possibilità di provare alcuni dei nostri servizi”. Info su Facebook @EsseWEmmenet e Instagram @websumisura.