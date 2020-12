'Caldo pensiero', iniziativa dell'associazione di volontariato 'Il sorriso di Marinella' per Natale

Si chiama 'Caldo pensiero' l'iniziativa di Natale dell'associazione di volontariato 'Il sorriso di Marinella'. Sono in corso la raccolta del materiale e la preparazione delle scatole per senzatetto e bisognosi che conterranno indumenti caldi, dando priorità ad accessori facili che possano dare davvero sollievo come guanti, sciarpe e cappelli.

“L’idea è proprio quella di offrire una coccola, fare in modo che anche chi ha difficoltà possa festeggiare il Natale - spiegano i volontari dell’associazione - Quindi in relazione alla parte alimentare, l'invito è a inserire dolciumi, golosità che diano il senso di festa”.

Tante le adesioni, in questi giorni, da parte di cittadini e aziende che in diversi modi hanno voluto dare il loro contributo, come ad esempio Le Farfalle Onlus e il Banco alimentare: “Invitiamo anche ad accompagnare la scatola con un bigliettino. Per la sua creazione sarebbe bello coinvolgere bambini e ragazzi, per un messaggio dolce e di vicinanza”, dicono ancora dall'associazione.

Sulla pagina Facebook del Sorriso di Marinella è disponibile un video-tutorial per ispirare la creazione della scatola del Caldo pensiero. Una guida, per dare indicazioni pratiche, in relazione al suo contenuto e al confezionamento. “Non è necessario sigillare la scatola, penseremo noi alla preparazione finale”, aggiungono da 'Il sorriso di Marinella'.

Il punto di raccolta è la la psicolibreria I luoghi dell'anima in via di Sotto 120/8 a Pescara, in base agli orari di apertura, dal lunedì al venerdì dalle 16,30 alle 20; il sabato e la domenica dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15 alle 20. Info: tel. 338/8008599. Le scatole del Caldo pensiero verranno distribuite dai volontari del Sorriso di Marinella, in collaborazione con altre associazioni del territorio.