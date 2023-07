Il caldo è arrivato, allerta da bollino arancione per due giorni per il capoluogo adriatico: poi sarà rosso

Il caldo estivo, con l'arrivo dell'anticiclone africano, entra nel vivo e Pescara è tra le 8 città italiane da bollino arancione nella giornata di martedì 11 luglio.

La cappa di calore sull'Italia con temperature molto elevate è evidente.

Oggi bollino rosso, allerta di livello 3 la più alta, in otto città: Bolzano, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino.

Mentre sarà bollino arancione, allerta di livello 2, in altre 8 capoluoghi: Ancona, Bologna, Brescia, Campobasso, Milano, Pescara, Verona, Viterbo. A dirlo è il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che monitora 27 città. La temperatura massima prevista oggi nella nostra città alle ore 14 è pari a 34 gradi che diventano 36 per quella percepita. Nella giornata di mercoledì 12 luglio, la temperatura prevista alle ore 8 è di 28 gradi che saliranno a 33 alle 14 con 37 di temperatura massima percepita. Il bollino arancione, il livello 2 di allerta, indica temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili ovvero anziani, malati e bambini.

Per giovedì 13 luglio invece il ministero assegna il bollino rosso ovvero il livello 3 di allerta a Pescara, il più alto. Ma le temperature previste sono le stesse del giorno prima. Il bollino rosso indica la vera e propria ondata di calore con condizioni a elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi con l'allerta dei servizi sanitari e sociali.