Caldo in aumento, si torna a una giornata da bollino arancione

L'estate, quest'anno come raramente accaduto, è caratterizzata dal caldo intenso.

E l'anticiclone africano tornerà a farsi sentire nei prossimi giorni con temperature nuovamente in rialzo.

Dopo le previsioni di 3bmeteo.com anche il bollettino sulle ondate di calore emesso oggi dal ministero della Salute indica un aumento delle temperature a Pescara nei prossimi giorni.

Non a caso per la nostra città se oggi e domani viene indicato il livello 1 ovvero da bollino giallo, per la giornata di venerdì si salirà al livello 2 (bollino arancione). Una catalogazione che indica temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibile. Venerdì avremo 27 gradi alle 8 di mattina, 33 alle ore 14 e la temperatura percepita sarà di 34 gradi.