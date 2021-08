Caldo e afa per Ferragosto e la vigilia: le previsioni meteo

Secondo 3bmeteo, oggi (14 agosto) a Pescara è atteso bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. La temperatura massima sarà di 33° C. Sole e caldo anche domani

Caldo e afa per Ferragosto e la vigilia. Secondo 3bmeteo, oggi (14 agosto) a Pescara è atteso bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. La temperatura massima sarà di 33° C, la minima di 24° C, mentre lo zero termico si attesterà a 4462 m. Sempre le previsioni meteo segnalano che non pioverà nelle prossime ore. Venti al mattino moderati, provenienti da sud-ovest, e anche al pomeriggio moderati, provenienti da nord/nord-est.