Calcinacci si staccano dallo svincolo del porto dell'asse attrezzato, una residente: "Un pericolo per l'incolumità" [VIDEO-FOTO]

Alcuni calcinacci si sono staccati dallo svincolo dell'asse attrezzato che costeggia via del Porto. A segnalarlo alla redazione è una residente che con un video mostra le condizioni della sopraelevata in quel punto dove tra l'altro, è evidente uno sgocciolamento.

Appena sotto c'è il marciapiede percorso da chi abita in zona, chi parcheggia e dunque anche bambini e persone con animali domestici che, considerando l'altezza da cui arrivano quei calcinacci, denuncia, avrebbero potuto farsi male se si fossero trovati a passare nel momento in cui i calcinacci sono venuti giù. Uno svincolo in cui i segni di ammaloramento sono evidenti come testimoniano alcune fotografie in cui si vedono chiaramente le parti in ferro arrugginite dal tempo.

A chi di competenza la cittadina chiede di verificare lo stato della struttura qualora controlli in questo senso, non ne siano stati fatti al fine di prevenire eventuali situazioni più gravi.