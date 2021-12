I calciatori del Pescara in visita al reparto di terapia intensiva neonatale regalano doni e sorrisi per il Natale [FOTO]

I centrocampisti del Pescara Calcio Ledian Memushaj e Mirco Valdifiori hanno fatto visita ieri mattina 20 dicembre al reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Pescara, per augurare un buon Natale ricco di speranza ai piccoli pazienti e ai loro familiari. Qui, hanno anche donato capi d'abbigliamento per i neonati e pacchi scolastici per i loro fratellini. Presenti i rappresentanti dell'associazione Delfino Onlus Francesca Troiano e Michela Sebastiani. Ad accogliere i calciatori e gli accompagnatori Susanna Di Valerio, direttore dell'Uoc che ha ringraziato con affetto la Pescara Calcio e la Delfino Club per il supporto dimostrato nonostante le restrizioni da Covid:

"Li ringrazio per l’affetto dimostrato ai nostri neonati, che ogni giorno giocano la loro partita per tornare presto a casa”. Anche il personale sanitario ha apprezzato il nobile pensiero della Pescara Calcio verso una realtà impegnata per coloro che saranno il nostro futuro: i neonati.