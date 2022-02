Tre pasticcerie di Montesilvano e Silvi protagoniste della prossima puntata di Cake Star su Real Time

Cake Star in provincia di Pescara con 3 pasticcerie, due di Montesilvano e una di Silvi Marina, che si sfideranno nel programma televisivo di Real Time condotto da Katia Follesa e Damiano Carrara.

La puntata con lo costa pescarese come protagonista è la seconda della nuova serie della trasmissione e andrà in onda venerdì 18 febbraio alle ore 21:20 su Real Time, il canale 31.

Questi i nomi delle pasticcerie e dei concorrenti in gara nella prossima puntata: "Da Ciccio Bakery" di Luciano Belisari di Silvi Marina, "Michetti" di Paolo Michetti di corso Umberto I a Montesilvano e "Roma" di Andrea Roma di via Verrotti sempre a Montesilvano.

La puntata viene presentata come della costa pescarese e nel promo che sta andando in onda in questi giorni si parla di Pescara e viene mostrata la centralissima corso Umberto I. I tre pasticceri esperti si sfidano per conquistare il palato esigente dei due giudici e dei loro avversari, cercando di guadagnare le tanto ambite 5 stelle. Come sempre ogni sfidante viene giudicato in tre categorie: la location della pasticceria, il cabaret di paste e il “pezzo forte”. Ogni concorrente avrà la possibilità di coinvolgere il proprio cliente abituale che avrà l’arduo compito di far assaggiare a Katia e Damiano il suo dolce preferito e far guadagnare alla pasticceria un bonus di 5 stelle aggiuntive. Se, grazie al bonus, la pasticceria vince la puntata anche il cliente abituale potrà aggiudicarsi un “premio” a sua scelta: da un corso di pasticceria a una meringa… gigante!