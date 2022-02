La pasticceria Roma di Montesilvano vince la puntata di Cake Star dedicata alla costa pescarese

È la pasticceria Roma di via Verrotti a Montesilvano a vincere la puntata di Cake Star dedicata alla costa pescarese.

Nel noto programma trasmesso su Real Time e condotto da Katia Follesa e Damiano Cararra, l'attività montesilvanese gestita dal giovane Andrea ha avuto la meglio sulle pasticcerie Michetti di via Nicola Fabrizi a Pescara, gestita da Paolo Michetti, e "Da Ciccio Bakery" di Silvi Marina gestita da Luciano Belisari.

Nel corso del programma, andato in onda ieri sera (venerdì 18 febbraio) è stata al centro la città di Pescara, con tutte le esterne girate proprio in alcuni nostri luoghi simbolo.

Come uno dei trabocchi, il ponte del Mare, la zona del porto, corso Umberto I. Tornando alle pasticcerie in gara la sfida è iniziata da "Ciccio Bakery" che dopo la valutazione del locale, l'assaggio del cabaret delle paste e del pezzo forte ha ottenuto 23 stelle senza conquistare le 5 stelle extra con il dolce suggerito dal cliente abituale. Stesso risultato di pasticceria Michetti. Invece l'ultima pasticceria in gara, Roma di Montesilvano, ha ottenuto ben 32 stelle conquistando la vetta della graduatoria. Primo posto confermato anche con le stelle assegnate da Damiano Carrara. Seconda la pasticceria Michetti e terzo "Da Ciccio Bakery". Al vincitore Andrea un assegno da 2 mila euro da investire nella sua attività e la consegna del trofeo.