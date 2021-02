Cagnolino si aggira a Villa Raspa di Spoltore, aiutiamolo a trovare il proprietario [FOTO]

Una nostra lettrice ci ha scritto per segnalarci che l'animale bazzica da più di una settimana la zona di Todis, e più precisamente tra via Sicilia e via Abruzzo. Non ha il collare, ma si avvicina tranquillamente alle persone