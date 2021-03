Cagnolina scomparsa a Santa Teresa di Spoltore, l'appello per ritrovarla [FOTO]

Questa dolce cagnolina è scomparsa oggi, 13 marzo, all'ora di pranzo nella zona di Santa Teresa di Spoltore. In base alle prime informazioni, sarebbe stata rubata da ignoti. È molto piccola: pesa circa 1 chilo. L'animale appartiene allo sfascio Creati, in via Mare Adriatico 66.

Chiunque l'avesse vista o sapesse qualcosa è pregato di contattare il numero di telefono 339/8421626. È prevista una ricompensa. Una bambina di 6 anni, che è la padrona di questa cagnetta, sta molto soffrendo. Anche per questo motivo si prega di far girare il più possibile tale appello.