La cagnolina Desy deve operarsi agli occhi, raccolta fondi lanciata da un pescarese

La cagnolina Desy deve operarsi agli occhi, e ora il pescarese Stefano Di Pasquale ha lanciato una raccolta fondi per aiutarla. Desy ha un soffio al cuore e soffre di problemi neurologici, ma soprattutto con il tempo ha subìto un abbassamento della vista.

Poiché il suo padrone non è in grado di supportare le spese dell’operazione, Stefano ha voluto organizzare un crowdfunding per aiutare questo dolcissimo animale, che è stato trovato dal suo padrone in un cassonetto dell’immondizia e ha sempre avuto una vita un po' complicata.

Per aderire alla campagna è sufficiente cliccare QUI.