La cagnolina Chicca ha bisogno di curarsi, ecco come fare per aiutarla [FOTO]

Chicca, una mix Jack Russell di circa 8 mesi, è stata trovata a Pescara Colli lo scorso aprile. Al momento del recupero presentava una seria alterazione dell’articolazione del carpo destro, che appariva ulcerato, con appoggio errato e privo di sensibilità. Supponendo quale potesse essere la vita che Chicca aveva condotto fino a quel punto, e poiché la cagnolina era priva di regolare microchip, si è deciso di portarla dal veterinario.

Il quadro emerso dalla visita e dagli esami è apparso immediatamente serio, e quindi è stata richiesta una consulenza specialistica dal dottor Pierpaolo Angelici della Clinica Gregorio VII di Roma. La diagnosi è stata di un quadro radiografico compatibile con una lisi radiolistale dell’osso radiale del carpo e della 2ª fila carpale con aumento della radiopacità articolare ed ectasia articolare visibile dall’aumento dei tessuti molli periarticolari.

Compatibile con un'infezione, vista l’anamnesi clinica. Inoltre, in seguito al trauma è stata rilevata una paralisi del nervo radiale che altera completamente il corretto appoggio della zampa e ho reso Chicca priva di sensibilità, anche al dolore profondo (attualmente appoggia sul dorso che si ulcera continuamente).

Si parla di un’infezione da Pseudomonas Aeruginosa, sensibile a pochissimi antibiotici, che attualmente i veterinari stanno valutando per impostare la più consona terapia del caso. Quando sarà terminata la terapia antibiotica, si sarà in grado di decidere per quale tipo di chirurgia optare. I tempi saranno lunghi e le spese pesanti da sostenere. Chi volesse aiutare i volontari, puó farlo scrivendo alla pagina Facebook dell'Appa Onlus - Associazione Pinetese Protezione Animali.