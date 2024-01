Il Caffè Le Dune vince il festival del Panettone Artigianale nell'aeroporto d'Abruzzo [FOTO]

È stata la pasticcera Katia Giancola del Caffè Le Dune di Silvi ad aggiudicarsi la terza edizione del festival del Panettone Artigianale Trofeo "Sapori veri".

Ben riuscito l'abbinamento tra i frutti di bosco e lo zenzero.

Nella giornata delle tipicità dolciarie, ben nove consolidate realtà del settore, attentamente selezionate, hanno dato vita a una manifestazione interessante in un settore in costante crescita, soprattutto negli ultimi anni.

A premiare la vincitrice sono intervenuti il vicepresidente dell'Accademia Italiana della Cucina, Mimmo D'Alessio, e il vicepresidente della Saga, Alessandro D'Alonzo. Per il miglior equilibrio dei sapori la commissione composta, tra gli altri, dai giornalisti e accademici della cucina Maurizio Adezio e Antonello Antonelli, la regista teatrale Franca Minnucci e la tour operator Natalia Putilina, ha assegnato il riconoscimento alla pizzeria "Il coccodrillo" di Rocca San Giovanni di Nicola Zulli, e alla pizzeria "Fermenta" di Chieti di Giorgia Santuccione. Per la migliore presentazione, invece, fari puntati sulla pasticceria "D'Angelo" di Sambuceto. Avrebbero meritato maggiore fortuna i panettoni artigianali della gelateria "L'Oasi" di Ortona, della pasticceria "Palazzone" di Sulmona, del ristorante "The coat" e del panificio "Frumento" di Villanova di Cepagatti. La manifestazione è stata presentata dal giornalista Paolo Minnucci con gli intermezzi del barzellettiere Valerio Basilavecchia.

«Non mi aspettavo di vincere», dice alla fine la vincitrice della rassegna Katia Giancola, «è stata una bella iniziativa per un primo posto che voglio dedicare a mia madre che mi ha ispirata nell'elaborazione del panettone con zenzero e frutti di bosco».