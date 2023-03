L'ironia dei 99 Cosse per l'ordinanza anti-rumore nel centro storico, è virale "Questa Pescara Caciara" [VIDEO]

"Questa Pescara Caciara" è il titolo scelto dai 99 Cosse per il loro ultimo video con il quale ironizzano sull'ordinanza anti-rumore firmata dal sindaco di Pescara, Carlo Masci, per la zona del centro storico.

Il gruppo dei 99 Cosse doppia uno dei film western di Sergio Leone con protagonista Clint Eastwood che entra in un saloon.

A mo' di sceriffo decide che la musica va stoppata e spara a chi si oppone.

Il video non è passato inosservato agli occhi del primo cittadino che in una condivisione così commenta: «Proprio così non è, le regole vanno rispettate sempre, a maggior ragione quelle che salvaguardano la salute dei cittadini, sempre nel rispetto di tutti. Nei prossimi giorni vi racconterò, più nel dettaglio, le motivazioni dell'ordinanza, condivisa anche con le associazioni di categoria. Però il video è molto simpatico, bravi i 99 Cosse, anche se si divertono a prendermi in giro. Per un personaggio pubblico ci sta!».