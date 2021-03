Bussi, nuova bocciatura del ricorso di Edison al Consiglio di Stato. Gli ambientalisti: "Pensino a bonificare"

Nuova bocciatura per Edison in merito al secondo ricorso presentato al Consiglio di Stato, sulla sentenza che aveva stabilito la correttezza dell'ordinanza della provincia di Pescara del 2018 che imponeva alla società la responsabilità per la discarica di Bussi con conseguente bonifica delle discariche 2A e 2B.

Secondo gli ambientalisti del Forum H20, si tratta di un'ennesima bocciatura che dovrebbe finalmente far capire ad Edison che la questione della bonifica va affrontata immediatamente, citando anche un passaggio del nuovo pronunciamento del consiglio di Stato, con Edison che dovrà pagare 20 mila euro di spese di lite:

"La sentenza impugnata, pertanto, non ha affatto pretermesso il principio di diritto enunciato dall’adunanza plenaria, ma ha semplicemente ritenuto che non sussistessero i presupposti per la sua applicazione al caso di specie, venendo in rilievo una responsabilità diretta di Edison nella produzione dell’inquinamento del sito."

Per il Forum, Edison peraltro aveva annunciato con toni accesi e fuori luogo l'intenzione di proseguire con i ricorsi: