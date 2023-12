Buoni spesa "natalizi" fino a 100 euro per le 533 famiglie in difficoltà seguite dall'ente e non solo: via alle domande

Via libera all'erogazione di 80mila euro in buoni spesa per le famiglie in difficoltà e che si apprestano come tutti a festeggiare il natale. Le domande vanno presentate entro le 13 del 18 dicembre e saranno aperte a una platea più ampia rispetto a quella ricompresa delle famiglie che già sono seguite dall'ente.

Ad annunciarlo sono il sindaco Carlo Masci e l'assessore comunale all'ascolto del disagio sociale Nicoletta Di Nisio con quest'ultima che sottolinea come “alle famiglie già in carico ai servizi sociali nell'ambito del Pronto intervento sociale sarà destinato un buono spesa di 100 euro (parliamo di 533 nuclei). Queste famiglie non dovranno presentare domanda di accesso al beneficio e otterranno il buono spesa nei giorni feriali compresi tra Natale e l’Epifania. Gli altri nuclei familiari che possono accedere al beneficio sono quelli residenti a Pescara e con una attestazione Isee 2023 non superiore a 8mila euro.

“Il Comune di Pescara interviene in favore delle famiglie in difficoltà, a partire da quelle che sono già seguite dai servizi sociali (da gennaio alla fine di novembre) – ribadisce il sindaco -. In occasione delle feste natalizie la giunta ha dato il via libera alla erogazione dei buoni spesa, per un importo complessivo di 80mila euro, sotto forma di carte spesa prepagate”.

“L'attenzione del Comune – aggiunge - è rivolta non soltanto ai nuclei che già seguiamo direttamente ma anche alle altre famiglie che stanno risentendo in maniera più pesante dell'aumento dei prezzi dei beni di prima necessità e della lievitazione dei costi delle utenze. Abbiamo ampliato, quindi, la platea dei beneficiari”, conclude, specificando che bisogna possedere dei requisiti per presentare la domanda.

“Le famiglie interessate all'erogazione del buono spesa dovranno presentare istanza entro le 13 del 18 dicembre attraverso il modulo dell'intervento Pis – riprende Di Nisio -. Degli 80mila euro stanziati, la somma destinata a questi nuclei è di 26mila 700 euro e ogni famiglia riceverà un buono non superiore a 100 euro che sarà erogato entro il 31 gennaio prossimo. La domanda va presentata all'ufficio protocollo o inviata tramite Pec e tutta la documentazione si può trovare sul sito internet del Comune nella sezione news”.

Dove inviare la domanda e i documenti da allegare:

Nello specifico la domanda va consegnata all'ufficio protocollo generale di piazza Italia dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17, oppure tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.pescara.it. Questi i documenti da allegare: