Buoni spesa per acquisto beni di prima necessità e pagamento bollette, avviso per i residenti di 22 comuni del Pescarese

Buoni per i residenti di 22 comuni della provincia di Pescara con l'avviso Piano famiglia 2022, azioni 1 e 2.

Lo scopo dell'avviso pubblico è quello di fornire sostegno economico alle famiglie in condizione di fragilità socio economica e buoni fornitura per chi ha figli fino a 16 anni per acquisto di beni di prima necessità, utenze domestiche, e acquisto di beni di prima necessità per chi ha anziani a carico.

Per i "Buoni Servizio" le risorse previste sono di 6.914 euro, per i "Buoni Fornitura" le risorse previste sono di 9mila euro.

Sono ammessi alle domande i residenti nei comuni di Manoppello, Abbateggio, Alanno, Bolognano, Bussi Sul Tirino, Caramanico Terme, Castiglione a Casauria, Corvara; Cugnoli, Lettomanoppello, Pescosansonesco, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Sant'Eufemia a Maiella, Salle, San Valentino, Scafa, Serramonacesca, Tocco da Casauria; Torre Dei Passeri, Turrivalignani.

La data di scadenza per presentare domanda è fissata alle ore 12 del 19 maggio 2023. Maggiori informazioni al seguente link: https://comune.manoppello.pe.it/notizie/1700537/ecad-17-montagna-pescarese