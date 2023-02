Testimoni di Geova contro il bullismo: “La Bibbia si è dimostrata un manuale pratico per molte famiglie”

Martedì 7 febbraio ricorrerà la giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. I Testimoni di Geova raccontano la vicenda di Marco, bullizzato per anni a scuola: “Già dalle elementari ero preso costantemente di mira perché vivevo al nord e la mia famiglia veniva dal sud Italia. Mi insultavano perché ero in sovrappeso, così mi sono chiuso in me stesso e sono arrivato a pesare quasi 100 chili. Mi attaccavano anche perché la mia fede è diversa da quella della maggioranza: io e la mia famiglia siamo Testimoni di Geova. Mi offendevano a parole e in un’occasione sono arrivati a fratturarmi il polso. Ne parlai con i miei insegnanti, ma non ci furono grandi cambiamenti”.

Marco e la sua famiglia hanno vinto il bullismo grazie alla loro fede. Il ragazzo, infatti, spiega: “Se sei vittima di bullismo, prima di tutto non ti vendicare. A me è servito ricordare la norma cristiana ‘Devi amare il tuo prossimo come te stesso’. E poi chiedi aiuto a qualcuno di cui ti puoi fidare, i tuoi genitori, amici, insegnanti o esperti. Come nel mio caso, avere una famiglia che ti sostiene e ti dà buoni consigli è essenziale per sconfiggere il bullismo”.

Luca Didò, portavoce dei Testimoni di Geova per Abruzzo e Lazio, conclude: “La Bibbia si è dimostrata un manuale pratico per molte famiglie nella lotta contro il bullismo. I principi che si trovano in questo libro possono aiutare tutti a risolvere i contrasti e a mantenere buoni rapporti con gli altri”. Molti ragazzi e le loro famiglie hanno trovato utile consultare le informazioni e le risorse disponibili su jw.org, il sito ufficiale dei Testimoni di Geova, come il video “Metti i bulli ko senza fare a pugni”.