Buche e dissesti stradali in via Raiale nella zona del cementificio [FOTO]

Degrado stradale anche in via Raiale a Pescara, nella zona ovest della città. Come mostrano le foto, lungo la carreggiata in particolare nella zona davanti all'ex cementificio, sono presenti diverse buche anche profonde e dissesti che costituiscono un potenziale pericolo non solo per le automobili e mezzi pesanti in transito (la zona è vicina a diverse aziende importanti come la Fater e alla sede amministrativa di Ambiente Spa), ma anche e soprattutto per i motorini e motoveicoli in genere. Anche nel tratto successivo, in direzione Fater, vi sono problematiche simili legate alla scarsa manutenzione stradale.