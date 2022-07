Grossa buca in viale Muzii: "Ripararla subito, è pericolosa" [FOTO]

In viale Muzii una grossa buca sta rappresentando da alcuni giorni un vero e proprio pericolo per le persone. La voragine, infatti, si trova a ridosso di un marciapiede all'angolo con via Cesare Battisti e, come se non bastasse, sorge in un punto in cui la carreggiata si restringe a causa della presenza di un cordolo spartitraffico. Il tutto inoltre avviene in prossimità di un incrocio stradale, perché dalla sinistra, dopo aver terminato una curva, sopraggiungono le macchine che provengono da via Silvio Pellico.

Di conseguenza gli automobilisti sono costretti a transitare in una piccola lingua di asfalto lì accanto (che comunque, a sua volta, non è in condizioni ottimali), mentre chi incontra quel "cratere" deve girargli alla larga perché, passandoci dentro, potrebbe perdere l'equilibrio e cadere. Il rischio maggiore, in tal senso, lo corrono i ciclisti e i pedoni. Pertanto i residenti auspicano che chi di dovere intervenga quanto prima per risolvere tale problema, riparando la buca per riportare così la situazione a uno standard minimo di sicurezza.