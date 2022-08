Pericolo in via Silvio Pellico: "Riparate quella buca" [FOTO]

Dopo la buca che nei giorni scorsi si era materializzata all'angolo tra viale Muzii e via Cesare Battisti, e che il Comune ha poi provveduto a sistemare, ci giunge ora la segnalazione di un'altra voragine che insiste lungo via Silvio Pellico, sul lato che costeggia la strada parco.

La strada, infatti, è divisa in due parti: una, che ha origine da corso Vittorio Emanuele II, corre in direzione sud-nord per poi sfociare (con una biforcazione) su viale Muzii, mentre l'altra, che parte dalla fine di viale Sabucchi, è transitabile soltanto in direzione nord-sud e va ad incrociare infine, anche in questo caso, viale Muzii.

Ebbene, proprio nel tratto che passa accanto a via Castellamare Adriatico c'è una buca che occupa parte della carreggiata, in un punto all'altezza di via Castagna, stradina che confluisce perpendicolarmente sulla strada parco. Poiché questo cratere apertosi nell'asfalto potrebbe costituire un pericolo sia per gli automobilisti sia per i centauri e i ciclisti, i residenti chiedono al più presto un intervento di riparazione per mettere in sicurezza l'area.