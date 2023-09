in

Il timore, aggiunge, è che qualcuno, soprattutto chi si sposta in motorino, scooter, bicicletta e monopattino, possa fare una rovinosa caduta trovandosela davanti dato che si trova sulla carreggiata. Lamentando la disattenzione verso una situazione che, riferisce, sarebbe stata più volte segnalata agli uffici del Comune senza però che sia stato fatto alcun intervento, la richiesta è quella di ripristinare il manto stradale garantendo sicurezza a chi si trova a percorrere via Tosti.

Una “voragine” più che una buca quella che campeggia all'incrocio tra via Francesco Paolo Tosti e via Michetti. Così la definisce il cittadino che la segnala alla nostra redazione.

Una "voragine" pericolosa per moto, motorini e utenti deboli in via Francesco Paolo Tosti: la segnalazione di un lettore