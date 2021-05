A due anni dall'aggressione Brumotti di Striscia la Notizia torna a Rancitelli e mostra di nuovo lo spaccio al ferro di cavallo

Vittorio Brumotti, il noto inviato di Striscia la Notizia, a due anni di distanza dall'aggressione subita nel 2019 torna a Pescara e nel quartiere Rancitelli. Questa sera nella puntata del programma di Canale 5, andrà in onda il servizio girato in questi giorni dove si mostra che la situazione nel quartiere sul fronte dello spaccio e della criminalità è ancora pessima. Immortalato il commercio di cocaina in un appartamento del ferro di cavallo dove una donna accoglie i clienti e li rifornisce con i bambini in casa.

Le forze dell'ordine intervenute hanno poi trovato tracce di cocaina anche nella tromba delle scale, con l'arrivo del presunto avvocato della signora.