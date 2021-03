VIDEO | Brucchi (responsabile vaccinazioni) a Tagadà (La7) su AstraZeneca: "In molti dicono che non faranno la seconda dose"

Maurizio Brucchi, responsabile vaccinazione Abruzzo per il Covid-19, è stato ospite di Tagadà, la trasmissione di La7 condotta da Tiziana Panella.

Brucchi, insieme all'inviato Alessio Schiesari, era in collegamento dal pala Dean Martin di Montesilvano trasformato in centro vaccinale.

L'argomento trattato è stato quello del vaccino AstraZeneca che potrà essere nuovamente somministrato dopo il via libera dell'Ema, l'agenzia europea del farmaco. Anche l'Aifa si è adeguata alla decisione e in Italia saranno nuovamente attive le vaccinazioni con il siero anglo-svedese.

Brucchi ha però spiegato che in tanti hanno già detto di non volersi sottoporre alla seconda dose del vaccino AstraZeneca: «Sarà difficile recuperare la fiducia del cittadini, ma in Abruzzo abbiamo utilizzato tantissime dosi di questo vaccino senza particolari reazioni se non quelle riconducibili ai sintomi influenzali, sono convinto che non ci siano rischi. Contiamo di recuperare le vaccinazioni perse, circa 10 mila, nel giro di qualche giorno. Dovremi riconvocare le persone ma credo che il problema principale sarà quello di far ritrovare la fiducia dei cittadini nei confronti di questo vaccino, la mia preoccupazione è fortissima perché in tanti dicono che non faranno la seconda dose e chi si è vaccinato ha avuto ansie forti».

A questo link il video: https://www.la7.it/tagada/video/caso-astrazeneca-maurizio-brucchi-responsabile-vaccinazione-abruzzo-sara-difficile-recuperare-la-18-03-2021-370808