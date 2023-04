Pasti caldi e non arrabbiarsi mai: questo il segreto della longevità per Pasquale di Cicco che ha spento 106 candeline

Il segreto della longevità è “mangiare pasti caldi e non inquietarsi mai”. Almeno è quello di Pasquale di Cicco che ha festeggiato nella sua abitazione di San Donato circondato dall'affetto dei suoi familiari, ben 106 anni. Accanto a lui i figli Rocco, Bruno, Maria e Antonio, i sei nipoti Cristian, Tonia, Moira, Orazio, Luca e Debora e i cinque pronipoti Stefano, Dalida, Diana, Micol e Jeferson.

Al brindisi ha partecipato anche il sindaco Carlo Masci che si è complimentato davanti a tutti gli amici presenti donandogli delle preziose immagini di indimenticati artisti della città dannunziana. È stato un contadino modello ed ha lavorato con amore la terra fino al raggiungimento del secolo di vita. I figli, poi, lo hanno invitato al riposo assoluto ma parla ancora molto bene, è attivo per l'intera giornata, dispensa consigli e guarda molto la televisione. “Ho sempre lavorato, rispettando il prossimo, e non esagerando mai – ha detto nonno Pasquale. Sono davvero onorato della visita del sindaco e di una bella festa che mi hanno organizzato i miei figli. Spero di ripeterla l'anno prossimo perchémi sento molto bene”. Non possiamo che augurarglielo.