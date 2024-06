Il locale del lungomare dove è stato accoltellato un giovane chiude per un fine settimana: "Sì al divertimento, no alla violenza"

I gestori del locale dove la notte fra sabato 8 e domenica 9 giugno è stato accoltellato un giovane 18enne hanno deciso di lanciare un segnale forte con il locale che, in piena stagione estiva, rimarrà chiuso il prossimo fine settimana. Il ragazzo, lo ricordiamo, è rimasto ferito in modo serio ma non corre pericolo di vita.

"I fatti di cronaca che sono accaduti sabato scorso ci hanno colpito profondamente,ci addolorano,e come professionisti del settore ci amareggiano. Al Breathe, il locale presso lo stabilimento il Traghetto, l’attività di musica è intrattenimento esiste fin dal 1997 ed ha da sempre regalato sorrisi e divertimento pulito. La nostra discoteca ha dato lustro alla città ed alla regione con spettacoli e serate che hanno,da quasi 30 anni,accompagnato le estati di piu’ generazioni di pescaresi. In questa attività abbiamo sempre profuso il massimo impegno economico e siamo una realtà che conta più di 50 persone regolarmente assunte, con un indotto importante fatto di artisti,promozione e settore del beverage. Quello che e’ successo sabato ci colpisce per l’imprevedibilita’ e l’insensatezza del gesto nonostante la massiva presenza della nostra sicurezza.

Per questi motivi,dopo aver condiviso l’accaduto con i nostri dipendenti e collaboratori,abbiamo deciso di prenderci una pausa di riflessione nel rispetto del ragazzo vittima dell’insano gesto che è ancora sotto osservazione e per poter capire come implementare il sistema di sicurezza in collaborazione con le Forze Dell’ordine. Breathe Pescara dunque, resterà chiuso di comune accordo tra proprietà, direzione, dipendenti e cast artistico nelle serate di venerdi 14 e Sabato 15 Giugno, lanciando così un messaggio forte, positivo e deciso a tutti coloro che la notte vogliono solo divertirsi". Del caso, lo ricordiamo, si stanno occupando i carabinieri.