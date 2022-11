La comunità brasiliana di Pescara si riunisce per l'esordio al Mondiale dei verdeoro [FOTO-VIDEO]

Parte della comunità brasiliana di Pescara si è riunita in un negozio del centro per assistere all'esordio nel Mondiale dei verdeoro contro la Serbia.

Con indosso le magliette della Nazionale dall'inconfondibile colore decine di sudamericani che vivono nella nostra città hanno guardato insieme la prima partita nella Coppa del Mondo che si sta disputando in Qatar.

Hanno gioito tutti insieme di fronte alle prodezze di Richarlison che gioca in Inghilterra nel Tottenham allenato da Antonio Conte. Una gioia incontenibile per l'esordio vincente della squadra carioca. Sono stati anche tanti gli italiani che si sono fermati davanti al negozio dicendo "Forza Brasile".