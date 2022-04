"Una goccia d'amore", il brano per la Fidas scritto dalla primaria Saline del "Rodari" con Simone Pavone

Si intitola "Una goccia d'amore" il brano scritto dai bambini della classe 5a della Primaria Saline dell'Ic "Rodari" di Montesilvano. La canzone è stata presentata al teatro Circus di Pescara durante l'evento "I giovani e il dono", concorso rivolto alle scuole organizzato dalla Fidas Pescara, giunto alla sua decima edizione. Il brano è stato realizzato dagli alunni con il supporto di Simone Pavone, esperto esterno di musica dell'istituto. Il lavoro è stato ideato e seguito dalla maestra Stefania Porracciolo. È un rap con un bel ritornello pop e affronta la tematica della donazione di sangue attraverso una sorta di dialogo tra due ragazzi.

Durante la manifestazione si sono esibiti anche i due pianisti Martina Pavone (con "Nuvole bianche" e l'inedito "Stereo 21") e Mario Colagrande (con il brano jazz "Take five" e "Your Song" di Elton John), allievi del Centro Studi Musicali L'Assolo di Pavone. Ecco i giovani alunni che hanno partecipato alla stesura del testo: Buonocoro Megan, Controguerra Marisol, Correntini Raffaele, Diagne Ibrahima Thiongou, Faretta Alysa, Guarnieri Yari, Iubatti Ilenia, Mazzilli Asia, Pelliccioni Gabriel, Renzetti David, Ruggieri Emmanuele, Schiavone Valentina e Tauro Claudia.

Una goccia d’amore (testo)

(Ragazzi) Ho paura io di fare queste cose, di fare queste cose. C’è tanta gente poi che lo può fare bene al posto mio, al posto mio, al posto mio. E non credo sai che sia poi così grave che le gocce mie non vadano al mare, non vadano nel mare.

(Ragazze) Tu forse non lo sai ma sei un supereroe basta fare un salto dài dritto nel suo dolore. La paura sai, sai ti tiene fermo il cuore, ti tiene fermo il cuore e le gocce tue sapranno, sapranno, sapranno come amare.

Rit. (Tutti) Donare tutto quello che hai parola d’ordine felice sarai. Donare tutto quello che sei, ne hai più bisogno tu che gli altri, lo sai (2 volte)