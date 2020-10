La presidente dell'Aca risponde alle accuse di Blasioli: "Fa solo propaganda"

Giovanna Brandelli risponde alle accuse di Antonio Blasioli, liquidando così l'operato del consigliere regionale: "Fa solo propaganda". I toni della replica della presidente dell'Aca sono decisamente duri: "Di fronte al problema di 'enormi perdite di acqua potabile' oggi io, insieme a tre tecnici, ero presente sul posto con le scarpe antinfortunistiche, mentre lui era in completo per l'intervista su Rete 8".

La questione oggetto del contendere è quella dell’allagamento di alcuni locali interrati del vecchio palazzo della Regione, in viale Bovio, riguardo cui la Brandelli spiega: "L’Aca non è stata avvisata martedì attraverso i canali istituzionali: Aca non è più il partito dell’acqua, quindi le segnalazioni non possono essere fatte agli amici degli amici ma vanno formalizzate al numero verde o online. In questo modo si aprono gli ordini di manutenzione. Inoltre Aca non fa l’idraulico, ma il gestore idrico, ovvero controlla e gestisce la rete pubblica di acquedotto e fognatura, ma non può operare su luoghi privati. Meno che mai ha il servizio di custodia dell’immobile regionale".

E ancora: "Prima di spendere tempo e risorse, andrebbero fatte le dovute e competenti verifiche". La presidente dell'Aca, minacciando anche un’azione legale, conclude: "Questa iniziativa di Blasioli è un esempio autorevole di come si possa attivamente ostacolare il conseguimento dell’interesse pubblico. Chiedere l’intervento di Aca quando Aca non ha competenza significa distrarre operatori dal servizio sul territorio".