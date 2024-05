Avvistato branco di cinghiali tra Montesilvano e Città Sant'Angelo: stazionano sotto il ponte del Saline [VIDEO]

Un vero e proprio branco di cinghiali quello che sembra essersi stanziato nei pressi del ponte Saline al confine tra Montesilvano e Città Sant'Angelo. Alcuni video giunti in redazione immortalano quella che sembra essere una famiglia decisamente numerosa tra esemplari adulti e cuccioli.

Non la prima volta che arrivano segnalazioni di questo genere sia su Montesilvano che su Pescara, per un problema che in realtà si sente molto su tutta la provincia anche perché, dicono gli esperti, è anche la loro presenza quella che fa registrare un sempre crescente numero di lupi in aree urbanizzate.

L'ultimo allarme lo ha lanciato qualche giorno fa la Coldiretti nel corso dell'assemblea provinciale svoltasi al Museo delle Genti d'Abruzzo di Pescara denunciando danni nella provincia per 5 miiloini di euro e rilevando come anche gli incidenti stradali siano aumentati. Poche settimane quello sulla A24, all'altezza di Colledara (Teramo), dove un giovane si è schiantato con la sua auto contro quattro cinghiali.