Box e posti auto: aumentano i prezzi in città

I prezzi di box e posti auto nelle grandi città è in aumento. Lo rivela l’ultima ricerca dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa. Nella seconda parte del 2022 i prezzi dei box sono in aumento dell’1,6%, quelli dei posti auto dell’1,7%. In tutte le città i valori crescono – Napoli a parte – e anche a Pescara, a seconda delle zone, i prezzi sono più alti.

I dati relativi alle operazioni realizzate dalle agenzie del Gruppo Tecnocasa, nel 2022, confermano che il 74,1% delle operazioni relative ai box riguardano le compravendite e solo il 25,9% la locazione. Rispetto a un anno fa si evidenza un incremento della percentuale delle compravendite di box (passati da 73,9% a 74,1%), naturale conseguenza del trend delle compravendite delle abitazioni.

Nella maggioranza dei casi chi acquista un box lo fa per utilizzarlo, ma c’è una discreta percentuale che lo acquista per metterlo a reddito (47,5%) dal momento che garantisce una semplicità di gestione e un rendimento annuo lordo del 6,5%.

Ma quanto costa acquistare un box o un posto auto a Pescara? In centro un box va da un minimo di 34.500 a 65.000 euro mentre un posto auto si aggira intorno ai 20.000 euro. Diminuiscono lievemente nell’area semicentro nord, dove un box costa circa 30.000 euro mentre un posto auto 15.000 euro. Costi più contenuti nelle zone Santa Filomena, Zanni, riviera nord, Portanuova, porto e università, dove un box costa dai 20.000 ai 25.000 euro mentre un posto auto da 5.000 a 15.000 euro.