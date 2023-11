Nasce un bosco urbano a pochi passi da via Celestino V: Fastweb dona mille alberi alla città [FOTO]

Un piccolo bosco con mille piante tra alberi e arbusti è stato realizzato, grazie al Comune e di conseguenza alla città da Fastweb, nei pressi di via Celestino V. L'obiettivo è quello di migliorare non solo la qualità dell'aria, ma anche la qualità della vita dei cittadini creando un bosco urbano che sia anche uno scrigno di biodiversità locali.

L'iniziativa rientra nell'ambito di Mosaico Verde, la campagna nazionale cui Fastweb ha aderito nel 2021, che prevede proprio la riqualificazione di aree urbane e extraurbane e la tutela dei boschi esistenti ideata e promossa da AzzeroCo2 e Lgambiente. Zone d'ombra e lotta all'inquinamento atmosferico oltre che barriera fonometrica del traffico, questo quello cui servirà la “barriera” che quegli alberi costituiranno una volta grandi. Questo più la questione paesaggistica. Un quartiere quello di via Celestino V che non solo non dista molto dalla riserva dannunziana, ma dove per circa un anno è andata avanti la battaglia dei cittadini con l'amministrazione per la decisione di realizzare l'asilo nido nel parco di via della Fornace Bizzarri. Vicenda conclusasi con la vittoria davanti al consiglio di Stato del Comune che ha preso l'impegno di realizzarne un altro in un'area limitrofa.

A due passi da quello spazio arriva intanto il nuovo bosco con il sindaco Carlo Masci che parlando del “regalo” avuto rimarca come “al centro del programma di governo della città la questione dell’ecosostenibilità ambientale. Lo abbiamo fatto attraverso diversi strumenti e perseguendo precisi obiettivi, come l’incentivazione all’efficientamento energetico, la micro mobilità in sharing, la lotta all’inquinamento acustico e dell’aria, del fiume e del mare, quest’ultimo non a caso e da tre anni si fregia della Bandiera Blu) – sottolinea - a ancora con lo sviluppo del trasporto pubblico non inquinante e la formazione dei giovani, basti pensare al programma Eco-Schools che vede Pescara al primo posto in Italia per i risultati ottenuti”.

“La cura del verde è stata l’altro pilastro di questa nostra visione, con un piano di potenziamento del patrimonio arboreo e di sostituzione delle piante morte in più aree e piazze, come nel centro di Pescara dove stiamo intervenendo in modo molto importante”, aggiunge respingendo di fatto nuovamente le critiche che da opposizioni, associazioni ambientaliste e comitati cittadini continuano a sollevarsi. “Non ci siamo dimenticati certamente degli altri quartieri e questa operazione su via Celestino V segna un’ulteriore e importante conquista di cui sono orgoglioso e per la quale ringrazio Fastweb, la campagna Mosaico Verde di AzzeroCO2 e Legambiente e naturalmente i nostri uffici. Oggi – conclude - abbiamo reso una zona spoglia un luogo dove molto presto il verde la farà da padrone a beneficio di famiglie e bambini”.

Parole pienamente condivise dall'assessore comunale al Verde e i parchi Gianni Santilli che ribadisce come al centro della sua azione e dell'amministrazione ci sia “un piano di incremento del verde pubblico in città, coinvolgendo vie e piazze dal centro alla periferia ma anche dando vita a piantumazioni in aree dove la mancanza di alberi e vegetazione rappresentava o rappresenta una criticità sia di natura ambientale che sociale. Stiamo intervenendo già in molti punti di Pescara, con una particolare attenzione alla Pineta dannunziana ma senza dimenticare aree come quella di via Celestino V dove oggi con questo bosco urbano miglioriamo e valorizziamo un quartiere dove avevamo ereditato una condizione certamente negativa”.

Da parte sua Fasweb impegnata nel progetto in diverse città italiane attraverso il suo senior manager of sustainability Anno Lo Iacono sottolinea l'impegno della società “nella lotta al cambiamento climatico”.