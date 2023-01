Il geologo Boscaino sul rischio idrogeolico e idraulico nel Pescarese: "Il fiume Pescara e il territorio di Penne le principali criticità"

La provincia di Pescara è un territorio con un moderato rischio idrogeologico ed idraluico, fatta eccezione per due "criticità" che la Regione Abruzzo monitora costantemente. Abbiamo contattato il geologo della Regione Giancarlo Boscaino e responsabile della rete di monitoraggio dell'Agenzia protezione civile, per capire nel territorio pescarese quali sono le situazioni che vengono monitorate costantemente dalla rete sviluppata dall'ente regionale assieme alla protezione civile e a tutti gli operatori coinvolti per verificare eventuali criticità che potrebbero dar luogo a fenomeni franosi o di inondazione potenzialmente pericolosi per i cittadini e l'incolumità pubblica.

"Innanzitutto va precisato che con il termine rischio idrogeologico abbracciamo due aspetti specifici e differenti: il rischio idroeologico inteso come movimenti franosi, e il rischio idraulico derivante dalla presenza dei corsi d'acqua. Per quanto riguarda quest'ultimo, chiaramente nel Pescare troviamo il fiume Pescara che è anche il corso d'acqua principale della regione, e per dimensioni e bacino rappresenta uno dei principali fiumi della dorsale appenninica che sfocia nel mare Adriatico".

Il nostro fiume, spiega Boscaino, presenta dunque delle criticità dovute sia alle sue dimensioni ma anche per la rete di affluenti ad esso collegati:

"Sul territorio sono installati degli idrometri necessari per avere un monitoraggio costante dei livelli del fiume in modo da poter avere delle allerte, anche automatiche, in caso di raggiungimento o superamento di determinate soglie, che fanno partire la macchina della protezione civile locale per avvisare i sindaci e tutti gli enti preposti in caso di inondazioni, fiumi straripati ed eventuali problematiche per la popolazione. I problemi e le criticità avvengono quasi esclusivamente in coincidenza di precipitazioni, com'è intuibile. In questo caso, quando abbiamo piogge o nevicate particolarmente intense e perduranti, se questi fenomeni avvengono in concidenza e contemporaneamente non solo lungo il fiume Pescara ma anche lungo i sui affluenti (Aterno e Orta per citarne alcuni), allora possono crearsi eventi come già avvenuto in passato. Il nostro obiettivo è quello di riuscire ad anticipare quanto più possibile le allerte per migliorare le operazioni da mettere in campo sul territorio".

In merito invece al rischio idrogeologico legato a movimenti franosi, Boscaino ha spiegato che il rischio generale sul territorio è moderato, ma la zona che viene maggiormente attenzionata è quella di Penne:

"Anche per quanto riguarda il rischio di frane, stiamo lavorando con degli studi e delle analisi per verificare un collegamento diretto fra precipitazioni e movimenti franosi. SI tratta di un lavoro e di un criterio però ben più complesso rispetto a quanto avviene per il rischio idraulico. In questo caso, ad esempio, non sono previste allerte da far scattare in automatico in caso di superamento di determinati livelli dei bacini idrici, ma occorre un'analisi diretta di un esperto per capire se è in corso l'inizio di un evento franoso potenzialmente pericoloso. A Penne, a caus della composizione del terreno che è di tipo argilloso, abbiamo una delle aree più esposte a questi eventi. Un rischio che si somma poi anche alla presenza del lago e della riserva naturale che già sono ampiamente monitorati con un sistema di controllo che coinvolge la protezione civile, i carabinieri forestali e gli enti preposti oltre all'autorità idraulica. È chiaro che mettendo assieme il rischio frane con la presenza di una diga e di un bacino idrico importante, occorre ancora più attenzione nel monitoraggio".