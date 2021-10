Due borse di studio per gli studenti del Liceo Spaventa di Città Sant'Angelo

Saranno presentate giovedì 7 ottobre le due borse di studio destinate a due studenti del Liceo "Spaventa" di Città Sant'Angelo. Alle 17, nella Collegiata di San Michele, ci sarà la presentazione dell'iniziativa che vede una borsa di studio finanziata dal comitato dei genitori con le raccolte fondi fatte nel corso dei mesi con varie iniziative.

La borsa di studio sarà intitolata al professore Giulio Aliprandi, docente di Scienze Motorie del liceo angolano, scomparso prematuramente nel settembre dello scorso anno, lasciando tanta tristezza in tutta la comunità scolastica di Città Sant’Angelo, e verrà devoluta alla classe 2D/2E del Liceo Scientifico per finanziare attività sportive. L’altra borsa di studio verrà offerta da Marco Iannucci, ex docente del liceo e verrà intitolata a Nicoletta Cerquitelli, morta nel 2016 a causa di un aneurisma e che proprio a Città Sant’Angelo si era diplomata.

La borsa di studio sarò devoluta alla redazione dell'Angolino, il giornale dell'istituto omnicomprensivo di Città Sant'Angelo, diventato una voce autorevole della vita scolastica e non del borgo angolano. Durante l’incontro, presentato dal Fabrizio Savini, ci sarà la presentazione del libro scritto dal professor Iannucci dal titolo “Se leggo Spinoza, sono felice”, un itinerario filosofico alla ricerca della gioia e della felicità in cui l’autore sottolinea come la felicità dipenda molto da ciò che siamo e dagli incontri che facciamo durante la nostra vita. Seguiranno momenti musicali in francese eseguiti dalla 2A del Liceo linguistico e la presentazione da parte del parroco Don Lorenzo del

progetto di realizzazione di un testo divulgativo sul restauro dell’organo della Collegiata, redatto dagli studenti del liceo, anche in versione multilingue.