In arrivo le borse di studio del Miur per gli studenti meritevoli: tutte le informazioni dal Comune di Pescara

Gli importi potranno essere ritirati entro il 31 marzo prossimo negli uffici postali. L'elenco dei beneficiari, spiega il vicesindaco e assessore Santilli, non è pubblico per motivi di privacy

In arrivo anche in Abruzzo e a Pescara le borse di studio del Miur messa a disposizione per gli studenti meritevoli. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale e vicesindaco Santilli, aggiungendo che gli importi potranno essere ritirati entro il 31 marzo negli uffici postali di tutto il territorio, esibendo codice fiscal e documento d'identità al momento della richiesta del ritiro.

Il vicesindaco ha anche aggiunto che per motivi di privacy l'elenco non potrà essere reso pubblico ma i nomi dei beneficiari sono già stati trasmessi dalla Regione al Comune e dunque è necessario contattare ,'ente comunale per richiedere la verifica della presenza di un nominativo inviando una mail all'indirizzo ritrovato.liberata@comune.pescara.it.

Anche i beneficiari che non hanno potuto riscuotere la borsa di studio relativa alle annualità precedenti entro la scadenza del 31 gennaio 2021 potranno richiederla entro il 31 marzo con le medesime operatività. Tutte le informazioni sono presenti sul portale istituzionale https://iostudio.pubblica.istruzione.it o all'email iostudio@istruzione.it oppure telefonando al numero: 06 40409803.

Per chiarimenti a Pescara è possibile contattare la responsabile del sistema educativo integrato refezioni e trasporto Alessandra DI Zio al numero 085.4283254 o mail: dizio.alessandra@comune.pescara.it.