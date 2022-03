Fino al 31 marzo negli uffici postali abruzzesi potranno essere incassate le borse di studio del programma "IoStudio"

C'è tempo fino al 31 marzo prossimo per incassare le borse di studio del programma ministeriale "IoStudio" relative all'anno scolastico 2020/2021. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale Pietro Quaresimale, dopo aver ricevuto le somme destinate all'Abruzzo da parte della tesoreria del Ministero, e girare a Poste italiane. Per accelerare le procedure, spiega Quaresimale, sono stati inviati ai comuni dove risiedono gli studenti beneficiari gli elenchi dei nominativi:

"In questo senso, chiediamo ai comuni la necessaria collaborazione affinché avvisi i destinatari delle borse di studio per invitarli quanto prima alla riscossione presso gli uffici postali. Per l’anno scolastico 2020/2021 all’Abruzzo sono stati accreditati circa 870 mila euro che ci hanno permesso di finanziare 4.347 borse di studio a studenti con reddito familiare Isee di 7.934,92 euro per un importo di 200 euro ciascuna”.

Per riscuotere la cifra gli studenti possono rivolgersi a qualsiasi sportello postale sul territorio nazionale e, senza necessita` di utilizzare o esibire la carta dello studente IoStudio, comunicano all’operatore delle Poste di essere beneficiario di una borsa di studio erogata dal ministero dell’Istruzione attraverso un “bonifico domiciliato” ed esibendo i documenti personali e codice fiscale.