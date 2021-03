VIDEO | Le storie di Borgo Marino su Radio Città con Francesca Camilla D'Amico

La puntata numero 14 di 'Radio Wolf', format condotto da Francesca Camilla D'Amico su Radio Città, sarà interamente dedicata a Borgo Marino Nord, l’antico quartiere dei pescatori di Pescara. Testimonianze, storie di vita vera, personaggi per ricordare il Borgo e le radici marinare con vitalità, attraverso le memorie e il colore della lingua dialettale.

Una puntata in cui non mancheranno momenti di comicità, poesia e riflessioni per tornare a vivere il mare e il fiume come presenze vitali del nostro paesaggio, da cui dipende la nostra stessa vita. La puntata andrà in onda in diretta lunedì 8 marzo alle ore 18:15.

Per seguirla, bisogna sintonizzarsi sulle frequenze Fm 97.8 a Pescara e provincia, oppure è possibile ascoltare in diretta streaming sul sito Internet www.radiocittapescara.it. Vi proponiamo il trailer video della puntata.