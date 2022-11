Torna Borgo DiVino a Pianella tra gusto, muscia e spettacoli

Tempo di “Borgo DiVino” a Pianella. Quello che arriva sarà un weekend all'insegna del gusto grazie al percorso culturale, enogastronomico e sensoriale organizzato dalla pro loco con il patrocinio del Comune.

L'appuntamento è da sabato 4 a domenica 6 novembre nel centro storico della città vestina che si trasformerà in un vero e proprio percorso di degustazione. Per conoscerlo ci si potrà rivolgere all'info point che sarà allestito a Porta Santa Maria, ma qualche dettaglio possiamo già fornirlo.

Mostre, spettacoli ed eventi faranno da cornice alle degustazioni dei vini del territorio messi a disposizione da 5 cantine e presentati da sommelier professionisti così da condurre i visitatori lungo un'ideale “via del vino e della cultura”. E mentre si degusta si potranno ammirare foto di straordinaria bellezza sul vino, sulla vendemmia e sui paesaggi rurali autunnali preparate per l’occasione dall’associazione Ama Pianella. Una piazza ospiterà invece ogni sera spettacoli teatrali a cura della compagnia Arotron e della nuova associazione Amici di Eduardo, mentre un altro scorcio del centro storico ospiterà mercatini e artigiani.

Protagonista anche l'antico frantoio d'Annibale dove si terranno visite guidate scoprendo la bellezza di un trappeto in legno con presse in legno del '700 ed in ferro dell'800 praticamente intatto, oltre ad oggetti e utensili d'epoca. Non mancheranno le degustazioni di olio Evo a cura del consorzio di tutela Dop aprutino-pescarese. L'occasione anche per presentare la ristampa anastatica del ‘Ragionamento a Pro della Città di Pianella’, documento del 1788 che ricorda l’antichissimo legame tra Pianella e l’olio evo, a cura di Loris Di Giovanni.

Il palazzo della cultura Mira Cancelli ospiterà invece al pian terreno due Mostre nel MAca (Museo dell’artigianato ceramico abruzzese): “In Vino veritas” a cura del direttore Diego Troiano e “E lucevan le stelle. La ceramica Polci di Pescara fra gli anni venti e cinquanta del novecento” a cura di Alessandro Morelli. Ci saranno anche le letture animate per i più piccoli nella biblioteca comunale sita al primo piano del palazzo grazie all'iniziativa “Ricette d’Autunno: zuppa di strega e minestra di sassi” con Alessandra, Rossella e Rosy a cura dell'associazione “Ti dipingo una storia-letture in biblioteca”.

Al secondo e il terzo piano saranno esposte le “Pagine di storia pianellese”. Negli stessi spazi il 5 novembre alle 19 si terrà la presentazione del libro “Rime toscibili” di Gino Bucci per tutti l'Abruzzese fuori sede. Domenica, alla stessa ora, il laboratorio di educazione sensoriale a cura di Paolo Miscia.

Percorrendo le vide del borgo si potrà godere della musica, degli spettacoli degli artisti di strada e del gusto grazie anche agli “Amici Gemellati di Donnas (Aosta)” che riproporranno le tradizionali castagne alla valdostana, in attesa di poter festeggiare, nel 2023, il traguardo dei 40 anni di gemellaggio tra le due comunità.