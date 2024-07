Il borgo dei borghi: Penne rappresenterà l’Abruzzo nell’edizione del programma 2024-2025

Nella nuova edizione del programma Rai “Il borgo dei borghi” sarà Penne a rappresentare l’Abruzzo.

Il presidente dell’associazione I borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise, Antonio Di Marco, ha svelato che ha condiviso la candidatura con il sindaco di Penne Gilberto Petrucci.

Di Marco e Petrucci si stanno mettendo in azione per far sì che la città vestina possa essere eletta il borgo più bello d’Italia.

Il concorso del programma televisivo della Rai Alle falde del Kilimangiaro è una straordinaria vetrina per raccontare le storie e la bellezza dei piccoli borghi italiani.

Penne è entrato a far parte dell’associazione de "I borghi più belli d'Italia", nel 2011, terzo comune della provincia di Pescara a entrare nell’esclusivo club, dopo Abbateggio e Città Sant’Angelo. “Sono certo che saprà sfruttare al meglio questa grande occasione di promozione!” rivela sempre Di Marco.

Gli altri borghi che parteciperanno alla trasmissione, oltre a Penne, sono Corenno Plinio (LC), Montechiarugolo (PR), Scarperia (FI), San Gemini (TR), Aieta (FG), Militello in Val di Catania (CT) e Ala (TN).

Ogni anno, dal 2013 a oggi, all’interno di Kilimangiaro, la trasmissione dedicata ai viaggi condotta da Camila Raznovich, 20 borghi, uno per regione, si sono sfidati a colpi di bellezze architettoniche, paesaggi mozzafiato ed eccellenze dell’artigianato e della gastronomia per ottenere la vittoria e l’anno prossimo toccherà al Comune di Penne tenere alto il nome dell’Abruzzo!

“Assieme agli altri Comuni dell’Associazione I borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise - prosegue Di Marco - faremo un nuovo e avvincente lavoro di squadra mettendo in campo una strategia sinergica di rilancio turistico e culturale a sostegno di Penne che ci consentirà di raggiungere un gran numero di persone appassionate di viaggi e di turismo di qualità.”