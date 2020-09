Bonus per l'acquisto di computer e sim dati dell'università d'Annunzio per le matricole, ecco come richiederlo

Un bonus riservato alle matricole iscritte nell'anno accademico 2020/2021 per l'acquisto di computer e sim dati per la connessione internet.

È quello che verrà attribuito dall'università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara ai nuovi studenti iscritti.

Il piano straordinario, già avviato dall'ateneo durante l'emergenza Covid-19 a sostegno del diritto allo studio si arricchisce così di un altro importante intervento consistente previsto dal decreto rettorale numero 1042/2020, firmato ieri dal magnifico rettore, Sergio Caputi.

Al fine di rimuovere gli ostacoli legati alle nuove forme di didattica a distanza e mitigare gli effetti del digital divide favorendo l’accesso da remoto alle attività didattiche, alle banche dati e alle risorse bibliografiche dell’Ateneo, la “d’Annunzio” bandisce infatti un concorso riservato agli studenti che nell’anno accademico 2020/2021 si iscrivono per la prima volta a corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico dell’ateneo (prima immatricolazione assoluta a corsi di istruzione superiore universitaria).

Il bando prevede l’attribuzione di bonus erogati in base al possesso di specifici requisiti e destinati al parziale rimborso che, in relazione all’Isee-U, può andare dal 50% all’80% della spesa sostenuta e opportunamente documentata per l’acquisto di un personal computer, di un notebook e/o di scheda sim dati per la connessione a internet. Elemento indispensabile per partecipare al bando è il possesso di un valido Isee-U 2020 e del documento di acquisto di un pc e/o di una scheda sim dati. I due bonus sono cumulabili nel rispetto dei limiti di reddito Isee indicati nel bando che è consultabile al seguente indirizzo: https://www.unich.it/didattica/offerta-formativa/bandi-gli-studenti/contributi-straordinari/bonus-digitale.

Le iscrizioni al concorso si apriranno a partire dalle ore 14 del 18 settembre 2020. Pena l’esclusione dal concorso, la domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 23:59 del 16 novembre 2020, esclusivamente on line, accedendo da “My page” https://www.unich.it/mypage nella sezione riservata "Udaonline" https://unich.esse3.cineca.it/ ed effettuando il login alla propria area riservata con le credenziali di accesso ricevute all’atto della immatricolazione. Effettuato l’accesso, si dovrà selezionare uno o entrambi i bandi di concorso “Bonus pc” e/o “Bonus SIM dati” e seguire le istruzioni.