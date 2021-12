Riconfermato per il 2022 il bonus asilo nido, nonostante l’assegno unico

Con l’annuncio dell’assegno unico per i figli, che sostituisce il vecchio assegno familiare, doveva essere soppresso il bonus nido per il 2022. E invece l’Inps, con una comunicazione postata sulla sua pagina Facebook Inps Giovani, ha annunciato che la misura economica sarà riconfermata anche per il prossimo anno.

Non è ancora possibile presentare domanda e non si conoscono momentaneamente le modalità così come i requisiti, ma si presume saranno gli stessi dello scorso anno.

L’agevolazione si rivolge a tutti i genitori di figli nati, adottati o affidati fino al compimento dei 3 anni che sostengono, dietro pagamento dimostrato, spese per la frequentazione dell’asilo nido o per l’assistenza domiciliare.

Fino al 31 dicembre 2021, invece, sarà possibile presentare la domanda per il bonus nido 2021, per ricevere il pagamento delle quote spettanti l’anno in corso.

Ricordiamo, inoltre, dal 1° gennaio 2022, entrerà in vigore l’assegno unico per i figli a carico, per cui anche si dovrà presentare domanda, possibilmente minuti di Isee, per evitare di ricevere la somma più bassa.