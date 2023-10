A Spoltore è possibile richiedere il bonus per gli affitti

A Spoltore torna il bonus affitti con il Comune che ha pubblicato l’avviso per l'assegnazione di contributi a favore di conduttori di immobili a uso abitativo.

Si tratta di una misura a sostegno del pagamento dei canoni di locazione, istituita attraverso l’apposito fondo nazionale.

Possono presentare domanda i nuclei familiari con un alloggio a Spoltore in affitto come residenza principale, registrato entro l’anno 2022.

La situazione economica verrà considerata per l’inserimento in fascia A o fascia B: si può accedere alla prima con un Isee al massimo di 13.405,08 euro, alla seconda con Isee non superiore a 15.853,63 euro. Nel caso di reddito “zero” o inferiore al canone di locazione, occorre certificazione da parte dei servizi sociali, attestante l’assistenza economica da parte dell’ente o, in alternativa, un autocertificazione circa la fonte di sostentamento (con l’indicazione dei dati anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostegno economico).

«Ringrazio gli uffici e il personale dell'ente che con grande sensibilità gestiscono quotidianamente le problematiche sociali», dice l'assessore Nada Di Giandomenico, «bonus e contributi economici erogati dal Comune di Spoltore vengono sempre assegnati con celerità ed efficienza. Speriamo di dare un aiuto alle famiglie in difficoltà, per quanto sarebbe necessario sempre avere più fondi di quelli a disposizione».

La presentazione delle domande deve avvenire entro e non oltre le ore 13 dell’8 novembre 2023, redatte esclusivamente sugli appositi moduli scaricati dal sito www.comune.spoltore.pe.it o forniti dall'ufficio Politica della Casa del Comune di Spoltore. Possono essere presentate a mano, con invio di raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it. Per le domande recapitate a mano, farà fede la data apposta dall’Ufficio Protocollo dell'ente: quelle recapitate a mezzo raccomandata o Pec dovranno comunque pervenire entro il termine dell’8 novembre.