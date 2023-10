Bonificato il "covo" dello spaccio tra via Lago di Capestrano e via Tiburtina, il sindaco: "Più controlli delle forze dell'ordine" [FOTO]

Ripulito il “covo” dell'illegalità tra via Lago di Capestrano e via Tiburtina e nei prossimi giorni “la tettoia sarà smontata e la proprietà chiusa”. A riferire dell'intervento di bonifica e messa in sicurezza fatto nel luogo che alcune settimane fa il vicepresidente del consiglio regionale Domenico Pettinari aveva denunciato come uno dei nuovi luoghi dove si concentravano spaccio e prostituzione, è il sindaco Carlo Masci che, come a voler replicare, aggiunge: “non siamo abituati a fare chiacchiere, ma a risolvere I problemi”.

Un'area privata quella dove nei giorni scorsi si era recato con il comandante della polizia locale Danilo Palestini e gli assessori comunali Isabella Del Trecco e Gianni Santilli. “Quello spazio, che era diventato una sorta di postribolo a vista, dopo la nostra diffida è stato ripulito dai proprietari, totalmente incolpevoli di quanto stesse accadendo”, precisa il primo cittadino annunciando anche un rafforzamento dei controlli nella zona come disposto dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo. Parole anche queste con cui sembra replicare proprio a Pettinari che nell'occasione aveva ribadito il bisogno di avere una postazione di polizia h24 anche in quella zona oltre che negli altri quartieri “difficili” come quello di Fontanelle.

“Non ci fermiamo qui – conclude quindi Masci -, metteremo in campo tutte le azioni possibili per tutelare i cittadini per bene e rendere la vita sempre più difficile a chi delinque”.