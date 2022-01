Via Di Sotto, Consumatori Contribuenti Abruzzo chiede la bonifica ambientale della strada

I cittadini di via Di Sotto a Pescara Colli chiedono la bonifica ambientale urgente del verde presente lungo la strada.

E lo fanno dal 2021, come ricorda l'associazione Consumatori Contribuenti Abruzzo.

«La richiesta urgente è stata inviata dai cittadini al Comune, già dal 2021, da oltre venti giorni», si legge in una nota, «“ad horas” nessuna azione da parte del Comune. Si tratta di via di Sotto, una parte di verde pubblico in cui non sembra venga tenuta una manutenzione ordinaria da più di tre anni. Questa mancanza avrebbe determinato una situazione invivibile. È nato un ricettacolo di sporcizia e immondizia varia, oltreché terreno di coltura di moltissimi insetti che, progressivamente, stanno invadendo le abitazioni limitrofe (in particolare del civico 3/3), i residente non posso tenere le finestre aperte».

Questo quanto aggiunge Donato Fioriti, presidente dell'associazione Consumatori Contribuenti Abruzzo (Cruc Regione Abruzzo) e componente esecutivo nazionale “Contribuenti Italiani”: «I residenti prima di denunciare “lo status quo” alla Asl competente e in Procura, attenderanno al massimo ancora qualche giorno affinché l’amministrazione comunale provveda finalmente a bonificare e disinfestare l’area, stante le urgenze di carattere igienico-sanitario».